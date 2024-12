Fiorentina-Empoli di Coppa Italia sarà rinviata? Ecco cosa filtra, il presidente Corsi rompe il silenzio

Tra i temi direttamente collegati al malore rimediato da Edoardo Bove durante la partita di ieri sera tra Fiorentina e Inter c'è anche la possibilità che venga rinviata pure la partita di Coppa Italia che vede i viola opposti all'Empoli, in programma per questo mercoledì sera alle ore 21 allo stadio Franchi. Se ne parlerà oggi in Lega.

Sulla situazione in via di continuo cambiamento, si è espresso Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ai microfoni di Radio Bruno: