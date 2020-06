Fabio Cannavaro lancia Insigne: "Ha la capacità di spaccare la partita anche da solo! Su Mertens e Ronaldo..."

Ultime notizie Napoli - Fabio Cannavaro, allenatore del GuangzhouEvergrande in Cina ed ex di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

Ha visto Juventus-Milan e Napoli-Inter e ha avuto conferma di ciò che sospettava.

«Che sarebbe stato complicato tornare in campo dopo cento giorni circa. Una sosta lunghissima, insolita, unica, riempita da allenamenti differenziati e individuali e poi da quelli collegiali che sono arrivati dopo. C’è stato chi ha corso tanto all’inizio, chi l’ha fatto dopo aver carburato, chi si è spento alla distanza».

Ha due uomini da scegliere come probabili - o sicuri - protagonisti.

«Insigne per il Napoli e Cristiano Ronaldo per la Juventus. Perché Lorenzo ha la capacità di spaccare la partita anche da solo; e perché CR7 non resta mai due gare di seguito senza segnare».