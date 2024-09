Dove vedere Torino-Empoli in Tv e streaming: canale e probabili formazioni

Coppa Italia dove vedere Torino-Empoli in Tv e streaming: sembra un turno infrasettimanale di Serie A e invece si tratta di un match per i 16esimi di finale della competizione nazionale che partiranno martedì 24 settembre e che termineranno venerdì 27 proprio con Napoli-Palermo al Maradona.

Da una parte i granata di Paolo Vanoli partiti alla grande in quest'avvio di campionato tanto da occupare il primo posto in classifica; dall'altra i toscani anche protagonisti di una partenza sprint con l'attuale 5a posizione.

Dunque una gara interessante per gli appassionati di calcio che porta al seguente quesito in queste ore: dove vedere Torino-Empoli in Tv e streaming?

Coppa Italia dove vedere Torino-Empoli in Tv

Fischio d'inizio alle 21.00 in punto. La gara sarà visibile sui canali Mediaset e in particolare su Italia 1. Chi vincerà strapperà il pass per gli ottavi consapevoli già dell'avversaria alle porte: la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Dove vedere Torino-Empoli in streaming

Dove vedere Torino-Empoli in streaming invece? Per chi non ha modo di seguire il match tramite digitale terrestre può adeguarso in maniera più fluida tramite Mediaset Infinity con cui, gratuitamente, è possibile seguire il match.

Probabili formazioni Torino-Empoli