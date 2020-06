Coppa Italia, spunta un patto forte tra Napoli e Gattuso: risale alla cena organizzata da Insigne e Allan

Ultime notizie Napoli - Il giorno tanto atteso si risolve con un tiepido ottimismo in chiave futura. L’arrivo di De Laurentiis a Castel Volturno c’è stato, come racconta Tuttosport:

“Invito a tutta la squadra di non desistere e provare a puntare tutti gli obiettivi in palio. «Per il resto, ci vedremo il 18 giugno»: avrebbe aggiunto il patron, con riferimento ai tre stipendi maturati e non ancora corrisposti. Il resto sarà materia di discussione il 18, successivo alla finale di Coppa Italia, e rispetto al quale esiste un patto forte sancito tra squadra e allenatore. Patto sottoscritto lunedì sera, nella cena organizzata da Insigne e Allan e alla quale ha partecipato anche Gattuso”