Coppa Italia, Lecce-Sassuolo 0-2: Milan agli ottavi per i neroverdi!

Ultime notizie Coppa Italia - Sassuolo batte Lecce al Via del Mare, eliminando la squadra di Gotti dalla Coppa Italia in questo caldo pomeriggio di settembre. Secondo dispiacere 'emiliano' per i salentini, che qualche giorno fa hanno subito la beffarda rimonta da parte del Parma e oggi si sono arresi ai neroverdi di Grosso: ora per il Sassuolo ci sarà il Milan agli ottavi.

Il primo tempo si conclude con la squadra di Fabio Grosso in vantaggio per effetto di un calcio d'angolo trasformato in gol da Muharemovic, con un perfetto stacco in area di rigore che non lascia scampo a Früchtl, su cross di Doig. Un paio di sgasate di Banda e Dorgu sono tutto quello che riesce a produrre la squadra di Gotti, inquadrato più volte molto pensieroso a bordo campo, mentre i nervoverdi avrebbero anche la palla del bis allo scadere della prima frazione. Ottimo inserimento di Lipani a destra, uno-due con Volpato e assist per Russo, che calcia alto da ottima posizione.

La ripresa cambia volto in particolare per i tantissimi cambi effettuati dai due tecnici, con il Lecce che si rende due volte pericoloso con Pierret e Rebic, quest'ultimo subentrato a Pierotti: bravissimo Satalino in entrambe le occasioni. E proprio sulla ripartenza della conclusione del croato arriva il bis degli ospiti. Bravo Moro a vedere il movimento di D'Andrea, che col sinistro si accentra e lascia partire la conclusione mortifera, che chiude il discorso qualificazione.

Lecce-Sassuolo Coppa Italia: tabellino e risultato

Ecco di seguito il tabellino della gara Lecce-Sassuolo di Coppa Italia:

Lecce (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Pelmard (17’ st Gaspar), Jean, Dorgu (36’ st Hasa); Pierret, Rafia; Oudin, Marchwinski (17’ st Burnete), Banda (1’ st Gallo); Pierotti (1’ st Rebic). A disp.: Falcone, Samooja, Borbei, Baschirotto, Morente, Krstovic, Helgason, Ramadani, McJannet, Coulibaly. All.: Gotti

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig (11’ st Pieragnolo); Lipani, Obiang, Caligara (26’ st Antiste); Volpato (26 st’ D’Andrea), F. Russo (26 st’ Moro), Pierini (11’ st Ghion). A disp.: Russo, Moldovan, Missori, Paz, Knezovic, Iannoni, Miranda, Lauriente, Kumi. All.: Grosso

Arbitro: Perenzoni

Marcatori: 13’ Muharemovic, 34’ st D’Andrea

Ammoniti: Volpato (S), Doig (S), Lipani (S), D’Andrea (S)