Coppa Italia, la curiosità del CorSport: se il pallone finirà nel fossato del San Paolo, dovrà essere sanificato prima di essere rimesso in campo

Ultime notizie Napoli - È solo per gli addetti ai lavori l’importante partita che vale il passaggio in finale. A Napoli, la seconda partita della ripresa post-Covid. Pochi gli ammessi, tutto sanificato, pure il pallone come racconta il Corriere dello Sport:

“Il Napoli potrebbe seguire un protocollo sportivo più simile a una trasferta di Champions: ad oggi, secondo un programma non ancora confermato, gli azzurri dovrebbero svolgere la rifinitura di venerdì al San Paolo. Il protocollo è rigidissimo: i trecento autorizzati saranno tutti controllati e tracciati: nulla può e soprattutto deve sfuggire. Anche il pallone dovrà essere sanificato; e se dovesse finire nel fossato che separa il campo dagli spalti, beh, non potrebbe più essere utilizzato senza un’ulteriore sanificazione”