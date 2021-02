I tifosi dell'Atalanta, in vista della partenza della squadra verso il Gewiss Stadium per sfidare il Napoli, hanno raggiunto la squadra a Zingonia per incitarla con cori e fumogeni. Guarda in basso per vedere il video tratto da Tuttomercatoweb.com.

?#Atalanta, tifosi a Zingonia per caricare la squadra prima della partenza verso lo stadio per la sfida al #Napoli pic.twitter.com/hbR4VKUHB3 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) February 10, 2021