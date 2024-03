Xavi in conferenza: "Siamo pronti per Barcellona-Napoli, siamo in un momento positivo! Sull'infortunio di Raphinha..."

Ultime news Champions League - Verso Barcellona-Napoli, ha parlato l'allenatore blaugrana Xavi Hernández dopo la vittoria per 1-0 col Maiorca:

"Abbiamo giocato molto bene in difesa. In tre volte consecutive la porta inviolata, le squadre hanno creato pochissime occasioni contro di noi, e questo è positivo.

Cubarsí e Lamine Yamal? Sono due giocatori che si distinguono perché fanno la differenza. Cubarsí gioca come un veterano. Oggi ha affrontato due torri come Muriqi e Larin, ma non ha perso nemmeno un duello, e questo è spettacolare per un diciassettenne. E Lamine non ha disputato la sua migliore partita della stagione oggi, ma ha comunque fatto la differenza. Stiamo parlando di due giocatori che segneranno un'epoca in questo club, anche se questo non vuol dire che gli altri abbiano giocato male. Anche Gundogan e Iñigo Martínez hanno fatto grandi partite.

Barcellona-Napoli? Martedì sarà una partita molto diversa, il Napoli non avrà una difesa a 5 come il Maiorca. Non sono paragonabili, è una fase offensiva e difensiva diversa, ma la squadra in questo momento gioca un calcio molto competitivo. Siamo pronti per competere martedì. La squadra ha ritrovato la forma e sembra risolvibile, ora abbiamo più equilibrio e in Champions League ogni gol che subisci lo paghi caro.

Per quanto riguarda il campionato, per noi è importante continuare a mettere pressione ai nostri avversari. In questo momento siamo secondi, e questa è una buona notizia, e cinque dietro al Real Madrid, anche se provvisoriamente. Almeno abbiamo fatto il nostro dovere".