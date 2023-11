UFFICIALE - Vinicius Jr si è infortunato in Nazionale! Salta sicuramente Real Madrid-Napoli

Notizi dell'ultima ora: Vinicius Junior salta Real Madrid-Napoli! La stella del Real non sarà presente al Bernabeu il prossimo mercoledì 29 novembre 2023, quando il Napoli giocherà in trasferta la partita decisiva per il passaggio del turno in Champions League.

Infortunio Vinicius

Vinicius infatti ha riportato un serio infortuno alla gamba sinistra nella partita di Nazionale Colombia-Brasile. Gli esami medici effettuati nelle ore successive hanno riportato una lesione del bicipite femorale, infortunio che lo costringerà fuori dai campi di gioco per almeno due mesi e mezzo. Vinicius Jr. tornerà a giocare nel 2024 e salterà necessariamente la partita Real Madrid Napoli in Champions League.