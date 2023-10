DIRETTA VIDEO - Union Berlino-Napoli, Champions League: conferenza Urs Fischer e Robin Gosens

Champions League - Conferenza stampa Urs Fischer pre Union Berlino Napoli. Alla vigilia della terza partita del girone di Champions League ha parlato l'allenatore dell'Union Berlino in diretta in conferenza stampa con l'evento visibile in diretta su CN24 Tv e YouTube.

Union Berlino Napoli Champions League: conferenza Urs Fischer e Robin Gosens

12.51 - Tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa dell'allenatore dell'Union Berlino Urs Fischer e dell'esterno sinistro Robin Gosens.

Lunedì 23 ottobre