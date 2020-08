Venerato a CN24: "Insigne titolare a Barcellona! Ha svolto la rifinitura non avvertendo dolore"

Barcellona-Napoli - Buone notizie per il Napoli in vista del match di Champions League contro il Barcellona, come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato con una news dell'ultim'ora:

"Lorenzo Insigne titolare a Barcellona. Ha svolto tutta la seduta di allenamento al San Paolo non avvertendo dolore"

SSC Napoli, il report dell'allenamento ed i convocati

Seduta mattutina per il Napoli oggi al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma domani al Camp Nou (ore 21). Prima fase dedicata al riscaldamento e torello. Successivamente lavoro sulla velocità ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con seduta tattica. Insigne ha svolto intero allenamento col gruppo.

I convocati: