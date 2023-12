UFFICIALE - Napoli-Braga: arbitra lo sloveno Vincic

Lo svizzero Sandro Schaerer è stato designato per dirigere Inter-Real Sociedad, match della sesta giornata del girone del girone D in programma martedì a Milano (ore 21). Tutti elvetici anche gli altri assistenti in campo (Bekim Zogaj, Jonas Erni e Lionel Tschudi), così come l'addetto alla Var, Fedayi San, che avrà come assistente il francese Benoît Millot. Sarà invece lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare Napoli-Braga, in programma sempre martedì sera e sempre alle 21 al Maradona. Nella sesta giornata del girone C, gli azzurri devono garantirsi la qualificazione agli ottavi. Ad assistere Vincic saranno i connazionali Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, e David Smajc. Alla Var Nejc Kajtazovic, mentre l'assistente sarà l'olandese Rob Dieperink. (ANSA).