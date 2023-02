UFFICIALE - Lista UEFA Milan, rebus Maignan: la decisione

Un solo cambio nella lista UEFA del Milan per la fase finale della Champions League 2022/23: va fuori Dest ed entra Thiaw, mentre non ci sarà spazio neanche nella seconda parte di stagione internazionale per Zlatan Ibrahimovic. Capitolo portiere: resta in lista Tatarusanu, ma Maignan potrà essere inserito 24 ore prima della prima gara dei rossoneri, contro il Tottenham. A quel punto dovrà uscire il rumeno, perché Mirante è fondamentale per il numero di italiani.

: Ballo-Touré, Brahim Diaz, Bennacer, Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Gabbia, Giroud, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Tatarusanu, Mirante, Origi, Messias, Pobega, Rebic, Saelemakers, Tomori, Tonali, Thiaw. LISTA B: Nava, Jungdal, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, El Hilali, Longhi, Alesi