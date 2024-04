Spettacolo in Champions League, Arsenal-Bayern 2-2 e Real-City 3-3: i marcatori

Notizie Calcio - Serata di assoluto spettacolo in Champions League, da un campo e dall'altro con ben 10 goal totali sui due fronti. L'Arsenal pareggia 2-2 a Londra col Bayern Monaco, mentre in Spagna finisce addirittura 3-3 tra Real Madrid e City per un continuo ed emozionante ribaltamento di fronte.

Arsenal-Bayern Monaco 2-2 (12' Saka, 18' Gnabry, 32' Kane, 76' Trossard)

Real Madrid-Manchester City 3-3 (2' Silva, 12' Dias, 14' Rodrygo, 66' Foden, 71' Gvardiol, 79 Valverde)