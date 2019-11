Sky - Insigne a rischio Liverpool, ha ancora fastidio al gomito! Fabian e Mario Rui da monitorare, possibile coppia Lozano-Mertens

Ultimissime calcio Napoli - Non arrivano notizie buonissime dal centro sportivo di Castel Volturno, dove il Napoli prepara la sfida di Champions League contro il Liverpool: secondo quanto raccolto da Sky Sport, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è a rischio per il match in Inghilterra.

Insigne

Infortunio Insigne, in dubbio per Liverpool