Sarri: "Il mio futuro? Ho un contratto e voglio rispettarlo! Domande del genere sono offensive nei confronti della nostra dirigenza"

Notizie Calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

"Abbiamo fatto una grande partita stasera. Abbiamo reagito benissimo al rigore che poteva mandarci fuori di testa. I ragazzi hanno dato tutto oggi e siamo usciti a causa del primo tempo dell'andata. Ci dispiace tantissimo ma la prestazione è stata buona. Peccato non aver avuto Dybala e Douglas Costa. Non penso che il mio futuro sia legato a questa partita, ma mi aspetto decisioni prese tenendo conto di tutto un percorso. Io ho un contratto e lo rispetterò. Domande sul mio futuro sono offensive nei confronti di una società come quella della Juventus e se fossi in loro interverrei. Contro il PSG il Lione non ha sofferto come stasera contro di noi. Veniamo da mesi senza niente di logico tra quarantene, allenamenti individuali e poi tante partite di seguito ed è normale che non potevamo essere lucidissimi. Ripeto, della prestazione sono molto contento. Se non fosse per l'eliminazione tornerei a casa veramente contento".