Champions League - Zlatko Junuzovic, centrocampista del Salisburgo, ha parlato al termine della partita contro il Genk in vista della sfida con il Liverpool: "Sarà una finale. Lo stadio brucerà come non ha mai bruciato per noi, sarà la gara dell'anno. Non c'è niente di meglio che una sfida al Liverpool per decidere un girone molto positivo per noi".