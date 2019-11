Ritiro Napoli volontario in caso di ko, clamorosa idea degli azzurri per ricucire con ADL

Ultimissime calcio Napoli dall'Inghilterra. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno gli azzurri starebbero meditando una clamorosa idea qualora il risultato stasera ad Anfield non dovesse essere positivo.

Le vicende del campo sono intrecciate con il clima che si respira all’esterno, l’allenamento di ieri ad Anfield si è aperto con un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli ed Allan. La squadra è sul pezzo e nel segreto dello spogliatoio sta meditando una clamorosa idea in caso di disfatta ad Anfield se il Napoli dovesse offrire un’altra prestazione deludente: andare volontariamente in ritiro dal rientro a Napoli previsto domani in tarda mattinata fino alla gara contro il Bologna.