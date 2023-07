Risultati preliminari Champions League: impresa Klaksvik, una squadra di 5mila abitanti fa fuori il Ferencvaros

Impresa del Klaksvìk in Champions League. Il Ferencvaros è stato eliminato da una formazione delle Isole Far Oer. Il Klaksvìk, una squadra delle Far Oer, di un paesino di soli cinquemila abitanti, ha fatto fuori uno dei club più rappresentativi del calcio ungherese, con sede in una città da circa un milione e ottocentomila abitanti. Vittoria netta per 3-0. Si tratta della seconda squadra più titolata nella storia del Formuladeildin, il campionato nazionale, dietro all'HB Torshavn. Venti scudetti, l'ultimo lo scorso anno. Un successo che ha garantito l'accesso ai preliminari di Champions, cominciati la settimana scorsa con lo 0-0 in casa proprio contro il Ferencvaros.

Valmiera (Lettonia) - Olimpija (Slovenia) 1-2 (andata 1-2)

Dinamo Tbilisi (Georgia) - Astana (Kazakistan) 1-2 (1-1)

Ferencvaros (Ungheria) - Klaksvik (Far Oer) 0-3 (0-0)

Qarabag (Azerbaigian) - Lincoln (Gibilterra) 4-0 (2-1)

Hesperange (Lussemburgo) - Slovan Bratislava (Slovacchia) 0-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaria) - Ballkani (Kosovo) 4-0 (0-2)

Larne (Irlanda del Nord) - HJK (Finlandia) 2-2 dts (0-1)