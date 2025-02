Ranking UEFA per Nazioni: la Spagna scavalca l'Italia in classifica

Ultimissime UEFA - È iniziato il turno europeo con le partite di UEFA Champions, Europa e Conference League e di conseguenza è stato aggiornato il Ranking UEFA per Nazioni che prevede un posto Champions in più per le prime due Nazioni altermine della stagione.

Ranking Uefa per Nazioni aggiornata

Confermato il 2° posto del nostro paese con le vittorie di Inter e Milan contro Sparta Praga e Girona. L'Italia riallunga sul terzo posto e si avvicina alla capolista Inghilterra. Al terzo posto la Spagna scavalca il Portogallo.

Di seguito il ranking UEFA per Nazioni aggiornato.