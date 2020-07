Rai, Venerato: "Osimhen, fumata bianca in arrivo! Il Lille vuole Karnezis nell'affare, tre nomi per il dopo Allan. Anche il West Ham sul brasiliano"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Il Lille ha raggiunto l'accordo con D'Avila per la parte che il club doveva al giocatore. Commissioni e bonus d'uscita. Mi risulta che la situazione sia stata risolta, l'e-mail tra gli agenti e il Napoli continuano ad essere copiose. Si va verso una fumata bianca imminente per Osimhen al Napoli. Il Lille ha ribadito al Napoli stamattina che è interessata a Karnezis, bisogna capire se si chiuderà l'operazione col portiere all'interno o che magari può arrivare successivamente in Francia. Il Lille pare voglia inserirlo nell'affare Osimhen.

Allan? L'Everton e l'Atletico Madrid sono appaiate in un testa a testa, si è fatto vivo anche il West Ham con una proposta a giocatore e al Napoli. Chi rimpiazzerà Allan? I tempi sono lunghi, bisogna venderlo e valutare dei profili: Veretout in pista, ma Fonseca non vuole darlo via. Il Napoli si muove con altri profili, come Vlasic del CSKA Mosca e Szoboszlai".