Barcellona-Napoli - "Il Napoli esce a testa alta. Messi gran gol. 2 quesiti: Come sarebbe andata se l'arbitro avesse (come avrebbe dovuto) annullato l'1-0? A cosa serve la #Var se (come ieri) non la usi o la usi male? Comunque, 2 italiane nei qdf delle 2 coppe è davvero poco". Questo il tweet del giornalista RAI Marco Mazzocchi.