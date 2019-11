Probabile formazione Napoli contro il Liverpool, Repubblica: attacco scontato, dubbio in difesa e Fabian Ruiz

Ultimissime calcio Napoli - Solo venti i giocatori a disposizione di Ancelotti, con i convalescenti Mario Rui e Fabian Ruiz che hanno chiesto comunque d’essere aggregati al gruppo e faranno di tutto per gettare le stampelle, rendendosi disponibili perlomeno per andare in panchina. Lo riferisce l'edizione odierna di Repubblica

Ancelotti sta pensando di mandare in campo ad Anfield Road una formazione da battaglia e almeno in questo senso il forfait di Insigne potrebbe facilitarne le scelte. L’allenatore affronterà infatti i fenomeni del Liverpool con almeno tre centrocampisti e forse addirittura con quattro, se alla fine Fabiàn Ruiz riuscirà a essere della partita. Davanti toccherà invece a Mertens ( risparmiato a San Siro con il Milan) far coppia con il rigenerato Lozano, che ha smesso di essere un rebus e d’ora in poi si candida per diventare un punto fermo per gli azzurri. Sarà più complicato infine prevedere l’assetto della difesa, condizionato dalla situazione d’incertezza sulle condizioni fisiche di Manolas e Mario Rui. Maksimovic merita la conferma e non si può escludere il suo ritorno nel ruolo di terzino destro, con Di Lorenzo trasferito sulla sinistra. In preallarme c’è pure il giovane Luperto, comunque: un jolly prezioso da sfruttare in caso di necessità.