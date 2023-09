Pistocchi: "Napoli, vittoria in Champions che vale doppio! Molto male l'Inter"

Ultime news. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, con il Napoli che vince a Braga mentre l'Inter pareggia con fatica in trasferta contro la Real Sociedad.

"4 italiane in Champions una sola vittoria e tre pareggi. Vince a Braga il Napoli campione d’Italia, 2:1, che dopo aver dominato il 1^T e segnato con Di Lorenzo colpito una traversa con Osimehn, e sfiorato altre marcature si fa raggiungere nel finale da Bruma, complice una lettura sbagliata in fase difensiva di Juan Jesus. Per fortuna lo sfortunato autogol di Niakate regala ai partenopei una vittoria che vale doppio. Male male l’Inter, con 5 cambi rispetto al derby: la Real Sociedad domina campo e pallone, Bastoni regala agli spagnoli il pallone dell’1:0 di Mendez, i baschi vanno vicinissimi-palo-al 2:0, Sommer para tutto. Con i cambi, Inzaghi ritrova l’Inter nel finale, Lautaro fa 1:1 correggendo in rete un tiro sbagliato di Frattesi. Un punto d’oro in una notte piena di problemi".