Polveriera Barcellona, è caos ad una settimana dal Napoli. Piqué contro Barça TV: "Marionetta!" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - E' infuocato a dir poco il clima in casa Barcellona ad una settimana dall'andata della sfida di Champions League contro la squadra di Gennaro Gattuso, con lo scandalo BarçaGate, secondo il quale il club blaugrana avrebbe pagato una società, I3 Ventures, per gettar fango su alcuni tesserati, fra i quali Messi, Gerard Piqué, Xavi, Guardiola e non solo.

Barcellona, polveriera nello spogliatoio: attacco pesante di Piqué

Il Barcellona, insomma, in questo momento è una polveriera. Un nuovo capitolo e nuove polemiche sono nate nelle ultime ore, dopo che il giornalista di Barça TV, Marçal Lorente, si è espresso così via Twitter: "Conosco ormai da molti anni l'ambiente del Barça e il carattere dei soci culé del club, fortunatamente sempre meno manipolabili e più intelligenti, sanno identificare perfettamente chi vuole arrivare al club per utilizzarlo per i suoi interessi mediatici, politici, ed economici", intervenendo a difesa della dirigenza del Barcellona.

Ma senza mezzi termini, è arrivata forte e potente la replica, sempre via Twitter, in risposta al tweet del giornalista, di Gerard Piqué, fra i calciatori attaccati da questa campagna mediatica. Il difensore del Barcellona, fra i bersagli del club, ci è andato giù pesante attaccando il giornalista, definendolo con un solo termine una "marionetta". La spiegazione data dal presidente Bartomeu, sia pubblicatamente che in privato al difensore spagnolo e ad alcuni suoi compagni, non convince. Perché? Perché il Barcellona non ha fatto causa alla società l3 Ventures, nonostante si dica estranea ai fatti.