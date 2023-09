Natan esulta: "Esordio in Champions e vittoria, era il mio sogno d'infanzia!"

Ieri sera Natan ha realizzato il suo sogno. Nei minuti finali di Braga-Napoli 1-2, il difensore brasiliano ha ottenuto finalmente la sua prima presenza con la maglia del Napoli e anche la sua prima presenza in UEFA Champions League.

Dopo la partita, Natan ha espresso tutta la sua soddisfazione in un post sui social. Ecco le parole di Natan: "Realizzare i miei sogni d'infanzia è ciò che mi motiva ogni giorno a lavorare duro e portare gioia a coloro che hanno sempre creduto in me. Esordio in Champions League con Vittoria. Siamo pronti a fare di più!".