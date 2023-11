Napoli-Union Berlino, niente sold-out: ecco quali biglietti sono rimasti | FOTO

Mecoledì 8 novembre alle ore 18:45 si gioca Napoli-Union Berlino, quarta giornata del Gruppo C della fase a gironi di UEFA Champions League. A differenza di quanto accaduto contro il Real Madrid, però, non ci sarà il sold-out allo stadio Diego Armando Maradona. Sono ancora tanti i biglietti disponibili per la partita.

Biglietti Napoli Union Berlino

Ecco quali biglietti sono rimasti:

Tribuna Posillipo : disponibilità bassa

: disponibilità bassa Tribuna Nisida : disponibilità bassa

: disponibilità bassa Distinti superiori : disponibilità bassa

: disponibilità bassa Distinti inferiori : ultimi posti disponibili

: ultimi posti disponibili Curva A inferiore : disponibilità bassa

: disponibilità bassa Curva B inferiore: ultimi posti disponibili

Terminati invece i biglietti nelle due Curve superiori.