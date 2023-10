Napoli-Real Madrid, ordinanza del Comune: divieto di vendita di bevande all'esterno del Maradona

Ultime notizie UEFA Champions League - Torna il divieto di vendita di bevande all'esterno del Maradona per Napoli-Real Madrid, questa l'ordinanza:

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio “Napoli – Real Madrid” valevole per la fase a gironi della “Champions League”, in programma martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21.00, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” è stato diposto:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona” e nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campagna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso



della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo", dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze di martedì 3 ottobre 2023.



da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campagna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo", dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze di martedì 3 ottobre 2023. i divieti di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta e di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: Stazione Marittima e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via dell'Incoronata, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, viaMonserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, viaMatteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via UmbertoGiordano, Supportico Fondo di Separazione, Aeroporto di Napoli Capodichino e stazione FS di Napoli Centrale dalle ore 10.00 martedì 3 ottobre 2023 e fino a cessate esigenze di mercoledì 4 ottobre 2023

Le trasgressioni all' ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00".