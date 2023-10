Napoli-Real Madrid, i convocati di Ancelotti: out un big | FOTO

Ultime news Champions League - Gli uomini di Carlo Ancelotti sono tornati oggi in campo dopo la gara di ieri contro il Girona, per preparare la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Napoli-Real Madrid di scena martedì ore 21 allo stadio Maradona. Un solo assente, che ha lavorato a parte e non partirà per Napoli: Alaba, infortunato. Problemi nel reparto difensivo, perché sono assenti: David Alaba, Éder Militao, Thibaut Courtois. Infine, manca anche Arda Guler.

Napoli-Real Madrid: i convocati di Ancelotti

Ecco i convocati del Real di Carlo Ancelotti per Napoli-Real Madrid:

Portieri: Lunin, Kepa e Cañizares.

Difensori: Carvajal, Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Mendy e Carrillo.

Centrocampisti: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni e Ceballos.

: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni e Ceballos. Attaccanti: Vini Jr., Rodrygo, Joselu e Brahim.

Ecco il report del Real Madrid con un comunicato sul sito ufficiale sull'allenamento odierno: