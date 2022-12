Ranking Uefa, Napoli da record: gli azzurri sono sul podio, sprofonda la Juve! | FOTO

Notizie Napoli calcio. Il Napoli di Luciano Spalletti è stata una delle migliori squadre di tutto il panorama europeo in questa prima parte di stagione: primi in campionato, primi nel girone di Champions League, gli azzurri hanno stupito tutti a suon di risultati e bel gioco.

Napoli Champions League

Ranking Uefa, Napoli vola

Nella classifica attuale del Ranking UEFA, quella stagionale, i partenopei sono la prima squadra italiana a comparire: i partenopei sono al secondo posto di questa speciale classifica (22esimi in quella generale), in coabitazione con altri club. Al momento, in testa al Ranking, c'è il Bayern Monaco seguito appunto dagli azzurri oltre che dal Liverpool, Benfica, PSG e Manchester City: il Milan, la seconda italiana presente in classifica, si trova in 13^ posizione davanti all'Inter 16^.

37° posto per la Fiorentina di Italiano, 44° per la Roma di Mourinho: 64^ posizione, invece, per la Juventus di Massimiliano Allegri: reduce dal disastro Champions e dall'eliminazione nel girone.

