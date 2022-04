Champions vicina per il Napoli: ecco cosa serve per l'aritmetica

Notizie Napoli calcio. L'obiettivo del ritorno in Champions League per il Napoli è sempre più vicino. De Laurentiis ha deciso di restare accanto alla squadra di Spalletti per ritrovare serenità e blindare già con il Sassuolo la partecipazione alla massima competizione per club.

Napoli Champions League

Napoli in Champions, ecco quanti punti mancano

Il ritorno del Napoli in Champions League è l'obiettivo primario dell'intera stagione azzurra e la sconfitta di ieri della Fiorentina nel recupero avvicina il traguardo. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: