Napoli-Barcellona, tutto esaurito al Maradona per stasera: il dato spettatori

Subito un messaggio chiaro ieri di Francesco Calzona in conferenza stampa per dimostrare la sua mentalità e come vorrà vedere il suo Napoli.

Napoli-Barcellona, la carica di Calzona e del... Maradona

“Non firmo per il pareggio, giochiamo in casa, se gli spagnoli saranno così bravi da fermarci tanto di cappello, ma noi vogliamo giocare questa partita senza calcoli, per vincere…", ha infatti dichiarato l’allenatore subentrato a Walter Mazzarri.

Un botta di adrenalina non indifferente e una carica ulteriore arriverà dallo stadio Maradona dove è registrato il tutto esaurito come riporta La Repubblica oggi in edicola: saranno 55mila gli spettatori a Fuorigrotta.