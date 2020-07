Repubblica - Il Napoli preferirebbe lo spostamento a Lisbona del match con il Barcellona, l'emergenza Covid ha aumentato i dubbi

Questa partita non s’ha da fare. Al Camp Nou, ovviamente, come racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"È questa la posizione del Napoli che preferirebbe lo spostamento a Lisbona del match con il Barcellona. La nuova emergenza Covid in Catalogna ha aumentato i dubbi. De Laurentiis è uscito allo scoperto e ha attaccato direttamente l’Uefa che non ha ancora preso una decisione. Il numero uno del Napoli è stato diretto a margine dell’Assemblea di Lega: «Se la Champions si gioca in Portogallo, perché non scegliere la stessa sede anche per gli ottavi di finale. Non comprendo perché dobbiamo rimanere in una città che presenti grosse criticità»"