Napoli-Barcellona: Gattuso e Setien si sfidano per lasciarsi alle spalle il passato

Ultimissime calcio Napoli- Rino Gattuso sfida Quique Setien negli ottavi di finale di Champions League. Come riporta Il Mattino, entrambi gli allenatori sono stati scelti a stagione in corso, dopo gli esoneri di Ancelotti e Valverde, due allenatori che hanno dovuto fare i conti con il passato (Sarri da una parte e Guardiola dall'altra). L'idea di Setien è quella di un calcio alla Pep Guardiola, lo stesso accade al Napoli con Rino che è tornato al 4-3-3 e più volte ha ribadito 'Ho preso tanto dalle sue idee di calcio'. Domani il faccia a faccia tra due ricordi. Ma qui il passato non conta, conta solo quello che succederà domani sera. L’unico modo per scrollarsi di dosso il passato.