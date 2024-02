Di Lorenzo: "Tutti responsabili, ma mai mancato l'impegno! Ho sentito Mazzarri. Calzona? Con lui può esserci un vantaggio e ai tifosi dico..." | VIDEO

Ultime notizie UEFA Champions League - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa della vigilia di Napoli-Barcellona con le dichiarazioni del capitano dei partenopei, Giovanni Di Lorenzo. Tutto in diretta sul nostro canale Youtube e in tv, al canale 79 DTT: CalcioNapoli24 TV. Qui invece le dichiarazioni del nuovo allenatore Francesco Calzona.

"Sicuramente quando si cambia allenatore per tre volte c'è qualcosa che non va, la situazione non è bella. La squadra è cosciente della situazione e sa che deve fare di più. Ci metteremo subito al lavoro col nuovo mister per uscire dalla situazione che non ci rende contenti. Siamo tutti responsabili, anche noi giocatori che andiamo in campo. Daremo il massimo per uscire da questa situazione. Sicuramente conosce tanti giocatori e questo accelera il processo di conoscenza, è positivo per noi e per il mister. Ci può dare tanto, ci ha trasmesso oggi tanto entusiasmo, da subito e dal primo allenamento. Non siamo felici di questa situazione ma tutti insieme uniti vogliamo far bene. Ci rimane ancora una stagione da giocare, siamo tutti focalizzati su questo".

"Come ho detto prima, il mister si è presentato subito bene. Ultimamente abbiamo perso un po' di entusiasmo che ci aveva contraddistinto l'anno scorso, da domani dobbiamo essere una squadra spensierata. Giocando con coraggio, devi essere spensierato e coraggioso: il Barça è una grandissima squadra, il cambio di allenatore ci può portare a svoltare, lo vogliamo tutti e lo vogliono i tifosi. La squadra è cosciente della situazione, ha dato il massimo e darà il massimo per uscire da questo periodo".

"Dobbiamo giocarci la partita spensierati, con la mente libera. Questo può aiutarci, si fa questo lavoro e questo mestiere per notti come queste. Dobbiamo affrontarla al massimo del nostro potenziale, al massimo delle nostre forze. Giochiamo in casa e i tifosi possono darci una grossa spinta: speriamo di regalare una bella serata anche a loro".

Cosa mi sento di dire ai tifosi? "Ai tifosi c'è poco da dire, anche nelle ultime partite ci hanno incitato fino all'ultimo secondo. Poi ci hanno fischiato giustamente perché non sono contenti dell'andamento ma i primi a non essere contenti siamo noi. Ma ci tengo a dire che la squadra non è mai mancata d'impegno, poi si sa che il calcio è così: a volte non riesci a fare risultati positivi ma abbiamo sempre dato tutto. I tifosi sono liberi di fischiare a fine partita. Non mi sento di dire niente perchè son sempre vicini a noi e ci spingono sempre, spero di regalare loro domani una bella notte. Se lo meritano loro e ce lo meritiamo noi, in una stagione difficile questa partita potrebbe cambiare tante cose".

Due allenatori cambiati, qual è l'impatto con i due allenatori che ha portato alla decisione della società e l'impatto con Calzona? "Intanto ci tengo a ringraziare mister Mazzarri, ci siamo sentiti e mi dispiace: quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti, è una sconfitta per tutto l'ambiente Napoli. Ci dispiace molto. Ma abbiamo reagito da professionisti, già da oggi siamo a disposizione di Calzona cercando di assimilare i concetti con entusiasmo e disponibilità. Ci sarà tempo per lavorare meglio. Domani sera cercheremo di mettere in campo ciò che il mister ci ha trasmesso".

