Manchester City, Guardiola: "Se non battiamo il Real Madrid sarò esonerato! Non mi sono mai sentito il migliore, non sono abbastanza bravo da vincere"

Ultimissime calcio- Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e spesso accostato alla Juventus, ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe poter garantire la Champions, ma non sono bravo abbastanza. Voglio vincere la Champions League, la sto sognando e sono entusiasta all'idea di preparare la partita contro il Real Madrid. Se non li battiamo allora il presidente o il direttore sportivo verrà a dirmi 'non è abbastanza, vogliamo la Champions, sarai licenziato'. Vincere è molto difficile, la Champions soprattutto. Non mi sono mai sentito il migliore, nemmeno quando al Barcellona ho vinto sei titoli di fila e un triplete. Ho vinto perché ho sempre avuto giocatori straordinari in grandi club. La gente pensa sempre che se sei Guardiola o Klopp devi vincere tutto ogni anno, fare due milioni di punti e due milioni di gol. A volte non è possibile. A volte ci sono gli avversari, altre volte non puoi semplicemente farlo".