La Champions League torna anche su Mediaset: la miglior partita su Canale 5

La Champions League torna su Mediaset, lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi specificando un accordo con Sky.

“Dalla prossima stagione la miglior partita del mercoledì” della principale competizione europea per club “sarà trasmessa free da Canale 5”, grazie a “un accordo biennale con Sky”. Così Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali tra Santa Margherita Ligure e Portofino, luoghi ‘del cuore’ per l’ad di Mediaset, scelti anche per sottolinearne la rinascita dopo le devastazioni della mareggiata dello scorso ottobre.