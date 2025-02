Ultime notizie UEFA Champions League, primo gol per Khvicha Kvaratskhelia nella competizione in questa stagione: il georgiano ex Napoli ha segnato il 2-0 in PSG-Brest, arrivando a rimorchio sul secondo palo e calciando in scivolata di sinistro.

Ecco le immagini:

?? GOAL: Kvaratskhelia

?? PSG 2-0 Brestpic.twitter.com/rUxxmeY6fj — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 19, 2025