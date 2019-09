Liverpool, Klopp a Sky: "Nessuna delle due meritava la vittoria nettamente. A tratti abbiamo dominato, secondo tempo selvaggio"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“È stata una partita equilibrata, possesso palla equilibrata e abbiamo anche dominato a tratti. Il Napoli si è difeso, ma non siamo riusciti a chiudere le nostre occasioni. Secondo tempo selvaggio con contropiedi continuo, la gara poi è cambiata in pochi minuti. Non credo che una squadra abbia meritato incredibilmente rispetto all’altra. Noi abbiamo fatto il nostro solito calcio, ma non abbiamo chiuso le nostre occasioni. Dobbiamo fare autocritica. Abbiamo dato tutto su ogni palla. Il Napoli ha giocato abbastanza basso e hanno chiuso la profondità. Sono stati bravi nel contropiede”.