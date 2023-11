Real Madrid, altra tegola per Ancelotti: si ferma anche Rodrygo in vista del Napoli

Notizie calcio. Nazionali fatali per il Real Madrid, in particolare il Brasile che (ironia della sorte) passerà proprio nelle mani di Ancelotti a fine stagione.

Come riportato da AS, in vista della gara di Champions League contro il Napoli, Ancelotti potrebbe rinunciare sia a Vinicius Jr che a Rodrygo: quest'ultimo è tornato dolorante e con un ginocchio infiammato per la botta subita nel corso della gara contro l'Argentina. Ieri è stato sottoposto ai test e li ripeterà oggi per valutare l'entità del suo infortunio, la sua presenza per la gara contro il Napoli resta a forte rischio.