Mundo Deportivo - Manolas torna al Camp Nou! L'incubo del Barça è tra gli ultimi carnefici dei blaugrana

Come riportano i colleghi di Mundo Deportivo, Kostas Manolas tornerà al Camp Nou, ma stavolta con la maglia del Napoli. E lo farà come uno degli ultimi carnefici del Barcellona. Manolas, due anni fa, con la maglia della Roma, eliminò proprio i blaugrana con un colpo di testa all'Olimpico che valse la semifinale per i giallorossi. Poi Manolas è tornato ad affrontare il Barcellona quest'estate, in amichevole, e in uno scontro con Suarez mostrò allo stesso uruguagio le tre dita ricordano le tre reti che la Roma rifilò al Barcellona due stagioni fa.