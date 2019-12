Marca - Gattuso, che minaccia per il Barça! Ancora vivo il ricordo di Manolas

Come riportano i colleghi di Marca, quotidiano spagnolo, "il Barcellona è riuscito ad evitare i colossi inglesi di Chelsea e Tottenham agli ottavi di Champions, madovrà misurarsi con una delle squadre più forti d'Italia, il Napoli di Gattuso. Il nuovo tecnico si presenta come una grande minaccia per i catalani. Il Napoli è una squadra dai volti familiari per il Barcellona: c'è Fabian Ruiz che è tra i migliori della rosa e poi il tridente Callejon-Mertens-Insigne può creare difficoltà alla difesa blaugrana. Poi il Barça ritroverà Kostas Manolas, difensore azzurro che due anni fa, con la Roma, riuscì a segnare la reete che valse la semifinale proprio contro i catalani".