Il Napoli di fronte ad un'impresa incredibile: non elimina una spagnola da oltre 30 anni!

Napoli e Barcellona, campioni d'Italia e di Spagna in carica, si affrontano al Diego Armando Maradona all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Di seguito le statistiche della UEFA. Il Napoli si presenterà all'appuntamento con un nuovo tecnico in panchina dopo che il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, ha sostituito Walter Mazzarri appena 48 ore prima dell'andata.

Il Barcellona è agli ottavi per la prima volta dopo tre stagioni ed è arrivato primo nel Gruppo H, superando il Porto grazie ai confronti diretti: entrambe le squadre erano infatti arrivate a pari merito con 12 punti. Mentre il Napoli ha superato gli ottavi di finale per la prima volta nel 2022/23, il Barcellona cerca di passare questo turno per la prima volta dal 2019/20, quando ha collezionato la 13esima partecipazione consecutiva ai quarti di finale.

Statistiche

Napoli

Bilancio contro club spagnoli: V6 P7 S11 GF30 GS38

Bilancio casalingo contro club spagnoli: V3 P2 S7