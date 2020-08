Il Mattino - Napoli, allenamento in Hotel. Barcellona è blindata

Napoli - Allenamento al San Paolo dopo aver trascorso la notte in ritiro all’Hotel Britannique, poi partenza in charter nel primo pomeriggio e spostamento nella struttura sul mare a pochi minuti in bus dal Cam Nou. Come riporta Il Mattino non ci sarà nessun allenamento in serata sul terreno di gioco, solo Gattuso e Ospina (che è il calciatore scelto per parlare alla stampa) si sosteranno nel ventre dello stadio del Barça per la tradizionale conferenza della vigilia.

Barcellona blindata, allenamento in Hotel

Domani mattina il riscaldamento avverrà in una zona dell’hotel che è già stata interdetta ai visitatori, dopo una sanificazione. La partenza per Napoli avverrà un paio di ore dopo la conclusione della partita. Preoccupante situazione Covid in Spagna, dove ieri ai 103.110 positivi per il coronavirus se ne sono aggiunti 706 casi confermati.