Il Mattino attacca: "Ma perché il Napoli deve rischiare andando a Barcellona? La UEFA accolga la richiesta di De Laurentiis"

Ultime notizie Napoli - Il dato delle ultime 24 ore in Spagna è di 1.153 nuovi contagi, il numero più alto dal Primo maggio, e il 70 per cento è tra l'Aragona e la Catalogna. Come si può pensare di giocare Barcellona-Napoli al Camp Nou in queste condizioni? Se lo chiede l'edizione odierna de Il Mattino in un lungo editoriale:

"L'Uefa non può fondare le proprie decisioni sull'ottimismo del governo catalano, che ha tutto l'interesse a fornire ampie rassicurazioni, in contrasto con i numeri dei contagiati, per non subire un danno di immagine che avrebbe ricadute economiche. Deve applicare la regola del buonsenso e accogliere la richiesta del Napoli, perché casi come quello sollevato da De Laurentiis devono essere analizzati e risolti, non archiviati con una stringata comunicazione alle agenzie di stampa. Ma perché il Napoli deve rischiare andando a Barcellona? L'Uefa da tempo ha stabilito un piano B che prevede lo spostamento delle ultime 4 partite degli ottavi in stadi del Portogallo, dove si disputerà dal 12 al 19 agosto la Final Eight. Perché questa alternativa non viene presa in considerazione? La richiesta di De Laurentiis di spostare la partita dell'8 agosto in Portogallo è legittima"