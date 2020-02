Giuntoli a Sky: "Chi non segue Gattuso è fuori, ora tutti sono con lui! Diego unico extraterrestre, vogliamo trovare continuità"

Napoli-Barcellona - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Barcellona: "Di extraterreste c'è stato uno solo, Diego. Messi è un grandissimo calciatore degli ultimi periodi. Giusto ricordare anche Pelé. Il Barcellona troverà un Napoli molto concentrato, che ha giocato una Champions League di altissimo livello. Rino ha dato consistenza ed equilibrio a questa squadra. Ora siamo compatti anche al modo di pressare. Abbiamo avuto picchi di alti e bassi, la squadra non ha trovato continuità. Speriamo in un finale di stagione che ci possa smentire. Loro amano giocare con la palla molto bassa. Gattuso si è comportato da vero condottiero, come nel caso Allan. Chi lo segue e dentro, gli altri sono fuori. Ora tutti sono con lui".