Gazzetta - Il Napoli non ha alcuna intenzione di voler fare da comparsa! Gattuso potrebbe spingersi dove mai nessun azzurro è arrivato in Champions

Napoli - C’è tanto rispetto per il Barcellona e per il Camp Nou, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di voler fare soltanto da comparsa nella gara di ritorno sabato sera, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Gattuso e i suoi se la giocheranno provando a capitalizzare la qualità nelle ripartenze, sostenute proprio dalla velocità e dal palleggio di Mertens e Callejon. L’attaccante belga è in forma, da lui Napoli si aspetta il gol qualificazione, che verrebbe etichettato come pesantissimo. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions League, Gattuso potrebbe arrivare lì dove non sono arrivati i suoi predecessori"