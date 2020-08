Napoli, Gattuso in conferenza stampa alle ore 18:30: seguila in diretta su CalcioNapoli24

Barcellona Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, all'andata è terminata 1-1 allo stadio San Paolo. Il tecnico sarà accompagnato in conferenza dal portiere David Ospina.

Gattuso

Barcellona-Napoli, Gattuso in conferenza stampa