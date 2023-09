Garcia: "Kvara è stato frenato durante la preparazione, la Champions è una competizione per i grandi calciatori come lui"

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga in Champions League:

"Kvara è stato frenato durante la preparazione che l'ha rallentato. Ci ho parlato perché lo voglio tranquillo e non vede l'ora di essere decisivo e di fare un goal che gli manca da un po', ma il miglior modo per riuscirci è non pensarci e giocare con piacere ed essere decisivo anche con assist come fatto col Sassuolo. E' un grande giocatore, domani giochiamo la regina delle competizioni e tutti noi vogliamo arrivare il più lontano possibile. E' una competizione per i grandi giocatori e Kvara è uno di questi".