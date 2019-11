Formazioni ufficiali Liverpool-Napoli: Callejon out, Di Lorenzo a metà campo! Klopp tiene fuori Alexander-Arnold e Wijnaldum

Formazioni Ufficiali Liverpool Napoli. Il match Liverpool Napoli si giocherà alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool. Entrambe le squadre in cerca di punti importanti per il cammino in Champions League. Klopp vuole i tre punti per confermare il primo posto, Ancelotti carica i suoi per trovare la svolta della stagione attraverso una qualificazione che può arrivre già oggi. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Gomez, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Manè. A disposizione: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold



(4-3-3) - Alisson; Gomez, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Manè. A disposizione: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. A disposizione: Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Younes.

Champions League

Probabili formazioni Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3) : Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Milner); Salah, Firmino, Manè. All : Klopp.



: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Milner); Salah, Firmino, Manè. : Klopp. NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. All: Ancelotti.

Liverpool Napoli Champions

Calendario Champions League - 5a giornata